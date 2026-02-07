In attesa di Rugani tocca ancora Pongracic e Comuzzo: Vanoli si aspetta una reazione

La gara di questa sera contro il Torino rappresenta un passaggio delicato anche per gli equilibri difensivi della Fiorentina. Marin Pongracic e Pietro Comuzzo potrebbero infatti essere vicini a disputare una delle ultime partite insieme in campionato, alla luce delle scelte operate dall’area tecnica nelle ultime settimane e soprattutto dell’arrivo di Daniele Rugani dal mercato invernale, formalizzato solo nelle battute finali della sessione. È naturale, dunque, che Vanoli si aspetti una risposta immediata in termini di personalità e solidità, in attesa di poter valutare sul campo il nuovo innesto Le amnesie difensive restano il problema più grave della squadra fin dall’inizio della stagione, come dimostrano i 36 gol incassati in 23 giornate.

Per la sfida di stasera, sottolinea La Nazione, Rugani non sarà a disposizione: l’ex Juventus non ha ancora smaltito completamente i postumi del problema al gemello del polpaccio accusato due mesi fa e seguirà la partita dalla tribuna. Dalla prossima settimana, però, potrebbe entrare pienamente in competizione sia con il centrale croato sia con il classe 2005, con l’obiettivo di debuttare in maglia viola il 14 febbraio a Como.