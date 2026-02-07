Vanoli accantona la coppia Brescianini-Fabbian: ai viola serve più solidità

Nelle ultime sei gare, compresa la Coppa Italia, la Fiorentina ha subito dieci gol senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata. Un paradosso, uno dei tanti in questa stagione complicata. Contro il Torino, per pensare di vincere, la priorità di Vanoli sarà proteggere De Gea e limitare l’insostenibile leggerezza della squadra.

Contro il Cagliari, infatti, i viola hanno concesso la porta avversaria con appena tre passaggi: un gioco da ragazzi, che se dovesse ripetersi stasera potrebbe costare molto caro. Finora, le scelte di Vanoli in mediana, come l’accoppiata Fabbian-Brescianini utilizzata nel secondo tempo contro il Cagliari e nel primo a Napoli, non hanno dato i risultati sperati. Per invertire la rotta, la Fiorentina dovrà ritrovare solidità e concentrazione, a partire dalla difesa.