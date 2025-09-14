Un Super Napoli annienta la Fiorentina e Il Mattino titola: "Tre bacioni a Firenze"
"Tre bacioni a Firenze" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de Il Mattino. Il riferimento è chiaramente al Napoli che, al rientro dopo la pausa delle Nazionali, ha vinto per 0-3 in trasferta contro la Fiorentina. Azzurri a punteggio pieno dopo 3 partite, In gol De Bruyne e Hojlund (oltre Beukema): il belga ex Manchester City e il danese arrivato a fine mercato sono una coppia da songo, che può ben figurare anche in Europa.
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
