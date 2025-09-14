Un Super Napoli annienta la Fiorentina e Il Mattino titola: "Tre bacioni a Firenze"

Un Super Napoli annienta la Fiorentina e Il Mattino titola: "Tre bacioni a Firenze"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

"Tre bacioni a Firenze" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de Il Mattino. Il riferimento è chiaramente al Napoli che, al rientro dopo la pausa delle Nazionali, ha vinto per 0-3 in trasferta contro la Fiorentina. Azzurri a punteggio pieno dopo 3 partite, In gol De Bruyne e Hojlund (oltre Beukema): il belga ex Manchester City e il danese arrivato a fine mercato sono una coppia da songo, che può ben figurare anche in Europa.