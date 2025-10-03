Fiorentina, ecco chi è indietro: Fagioli su tutti, Gosens sottotono e Dodo è stremato

Pioli può rilassarsi un attimo, si legge su La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria di ieri. E può ripresentarsi questa mattina al Viola Park più sereno e impostare con maggior fiducia la difficilissima gara di domenica pomeriggio con la Roma dell’avversario di tante battaglie, Gianpiero Gasperini. C’è poco tempo. Ci sono uomini che anche questa prima uscita in Conference contro i modesti cechi del Sigma Olomouc hanno dimostrato di essere indietro. Primo fra tutti Nicolò Fagioli, che ha giocato male tutta la partita senza che Pioli abbia fatto ricorso a Nicolussi Caviglia.

Erano altri gli uomini a corto di ossigeno: da un Gosens sottotono a Dzeko che continua a faticare. Fino a Dodò, che non è mai realmente uscito dal campo. L’unico finora insieme a De Gea. Domenica torneranno sicuramente Moise Kean e Hans Nicolussi Caviglia. Ma l’impatto di Jacopo Fazzini, entrato ancora benissimo, fa pensare che il viareggino domenica ci sarà ed era protagonista.