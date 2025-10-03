FirenzeViola Piccoli rompe il ghiaccio, buona la prima in Conference: il 91 sblocca la Fiorentina e regala fiducia

vedi letture

Buona la prima per la Fiorentina e buona la prima anche per Roberto Piccoli. Nella serata d’esordio in Conference League i viola tornano finalmente al successo, un risultato che mancava da troppo tempo, e lo fanno grazie anche all’attaccante arrivato dal Cagliari, protagonista con il gol che ha aperto la gara. Per Piccoli si tratta del primo sigillo europeo e della sua prima rete con la maglia viola. Schierato accanto a Dzeko nel tandem offensivo, l’ex Cagliari ha dato risposte incoraggianti. Si è mosso con intelligenza, ha lottato su ogni pallone e soprattutto ha rotto il ghiaccio, togliendosi di dosso la pressione legata al grande investimento fatto in estate dal club di Rocco Commisso: 27 milioni complessivi, bonus inclusi.

"Devo ancora trovare il 100% della condizione – ha ammesso Piccoli a fine gara – sto migliorando sia individualmente che con la squadra, mi sto trovando sempre meglio. Voglio ricambiare la fiducia della società. La pressione mi gasa". Per l’attaccante il gol contro il Sigma può e deve rappresentare un punto di partenza. Serviranno conferme contro avversari più tosti e servirà anche tempo per costruire la giusta intesa con Moise Kean, ieri assente per squalifica, ma la sensazione è che la Fiorentina abbia trovato un’arma in più. Il sorriso di Piccoli, a fine gara, racconta meglio di ogni analisi quanto possano contare certe notti. Perché la leggerezza che ti regala il gol è spesso il miglior alleato per cominciare davvero un nuovo percorso.