Piccoli segnali viola. Ma sul Corriere Fiorentino si legge: "Difficile trovar qualcosa di buono"

Difficile trovar qualcosa di buono, risultato a parte, nella Fiorentina che ieri ha se non altro ritrovato una vittoria che mancava dal 28 agosto quando, a Reggio Emilia, sconfisse in rimonta il Polissya, si legge sul Corriere Fiorentino. Era Conference, anche allora, e probabilmente non è un caso. Perché contro avversari del genere può bastare la squadra balbettante di questo avvio di stagione e rivista anche col Sigma ma in campionato, e lo dimostra quanto successo fin qua, di vittorie giocando così ne arriveranno poche.

A parte le scelte di Pioli, che si è limitato a un turnover parziale, erano atteggiamento e prestazione a contare in un match che doveva servire per trovare un minimo di slancio evitando, al contrario, di render ancor più cupo un cielo già carico di nuvole. L’obiettivo insomma era vincere e possibilmente convincere. I viola sono sembrati spenti, a tratti impauriti e nervosi. Non resta che accontentarsi del risultato, con la consapevolezza che già contro la Roma servirà tanto di più per non restare nel tunnel.