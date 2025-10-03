Ndour: "Vittoria che ci dà morale. Contro la Roma vale più di tre punti"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola nel post partita del match di Conference League tra i gigliati e Il Sigma Olomouc. Quste le sue parole: "Prima della partita ci siamo detti con Roberto di giocare vicini e l'assist è venuto da questo. Io l'ho mandato in porta e poi ha fatto tutto lui".

Il suo gol è stato bellissimo

"Sì è un grande gol ma nasce da ciò che ci chiede il mister. Pressare alto e stare corti. Albert mi ha scaricato bene il pallone e il tiro è andato bene".

Vittoria che ci voleva

"Sì, ci voleva e ci dà morale. Contro una squadra tosta e in una competizione diversa dal campionato. Tutte le partite sono importanti e domenica una gara che vale più di tre punti. La Roma è una grande squadra. Anche noi lo siamo e questo successo ci dà fiducia per provare a giocare nel miglior modo possibile per trovare la prima vittoria in campionato".

Tutto il gruppo le vuole bene, lo si è visto dopo il gol

"Sono fortunato per questo. Io sono un ragazzo tranquillo che si allena sempre al massimo, sia che giochi che non giochi. La squdra viene prima di tutto, la Fiorentina viene prima di tutto. Se ti alleni sempre al massimo i risultati arrivano e oggi si è visto".