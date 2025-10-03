FirenzeViola Ujfalusi suona la carica: "Manca tanto un trofeo. Questa Viola lotti per l'Europa e la Conference"

Tomas Ujfalusi era presente al Franchi, ieri sera, per Fiorentina-Sigma Olomouc. Unico doppio ex della partita, l'ex esterno viola è stato intercettato in esclusiva da FirenzeViola all'esterno dello stadio nel post gara (in calce il video), e ha commentato così il match e le prospettive attuali della squadra di Pioli: "Il Sigma Olomouc ha fatto un'ottima partita, gli manca un attaccante che sappia far gol. La Fiorentina ha giocato come doveva, ha tenuto la palla e anche se non ha creato tanto, ha capitalizzato in rete con due gol. Hanno fatto una buona gara, l'importante per loro era tornare a vincere dopo gli ultimi risultati. Questa contava".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"Non ho visto molte partite, è difficile da dire. Ma qualche giocatore importante è mancato, oggi c'è stata una vittoria e i risultati sono quel che serve per ritrovare la forma migliore. Questo era l'importante stasera".

Tante difficoltà iniziali. Questa squadra è sempre in tempo per lottare per l'Europa?

"Deve lottare per l'Europa. La Fiorentina è fatta per questo, ogni anno deve lottare per l'Europa".

Manca un trofeo a Firenze dal 2001...

"Manca tanto, è vero. Ero a Praga per la finale col West Ham, ci andarono vicini: erano la squadra più forte, mancò solo il gol. Ora però è presto per parlare di coppe, negli ultimi due anni hanno fatto benissimo in Conference e questo potrebbe essere l'anno giusto".

Il ricordo più bello che ha qui da giocatore?

"Tutti e quattro gli anni".