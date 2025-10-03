La Fiorentina torna alla vittoria. La Repubblica-Firenze: "La Conference-terapia funziona"

Ancora una volta funziona la Conference-terapia, si legge su la Repubblica-Firenze. Ancora una volta funziona. La Fiorentina torna al successo dopo più di un mese, batte il Sigma Olomouc per 2-0 nella prima giornata della fase a girone unico e sorride per tre punti che mancavano da troppo tempo. Contava vincere e i ragazzi di Pioli lo hanno fatto, sbloccandosi anche mentalmente, ma per il resto c’è ancora tanto margine di crescita. La manovra è apparsa ancora farraginosa, la qualità delle giocate si è vista solo in pochissime situazioni e la gestione del vantaggio poteva essere portata avanti con meno apprensione, chiudendo la partita ed evitando un pathos finale che ha fatto trattenere il fiato per tutti i cinque minuti di recupero fino al 2-0 di Ndour.

Tutti sintomi di una squadra ancora convalescente e non guarita del tutto che però dalla prima serata fredda del Franchi si porta dietro una vittoria che sa di paracetamolo contro l’influenza di settembre e le ancora zero vittorie in campionato. A decidere la gara i gol di Piccoli e Ndour. Roberto era uno dei più attesi della partita per via della squalifica di Kean e abile a sfruttare un’occasione a tu per tu con Koutny per trovare il suo primo gol in viola. Un gol, quello degli attaccanti, che in Serie A ancora non si era visto ma che ancora una volta la terza competizione europea ha sbloccato, con Piccoli che è stato tra i più apprezzati dal Franchi insieme a Ndour, autore di una rete e di un assist.