Franchi, ieri un clima surreale. La Gazzetta dello Sport: "Decadentismo più che rinascimento"

Nell'analisi che fa La Gazzetta dello Sport della gara di ieri si legge come l'ambiente in cui si è giocato non aiutava: ottomila spettatori, una curva chiusa per lavori e l’altra per squalifica. Insomma, decadentismo più che rinascimento: ci vogliono pazienza e tanto lavoro, anche perché il materiale a disposizione di Pioli non è eccelso e lo stesso allenatore sembra navigare nel buio non avendo individuato una rotta da seguire, come dimostrano i numerosi cambi tattici.

La vittoria, oggettivamente scontata ma messa in cassaforte solo al 95’, porta finalmente un sorriso e un po’ di serenità, ma la differenza di valori con il Sigma impone di non dare troppo peso a quanto accaduto e di spostare l’attenzione sulla partita con la Roma: domenica si vedrà se i viola hanno iniziato un percorso di crescita o se invece sono ancora nelle sabbie mobili di una confusione tattica che ha tante cause. La sfida di ieri lascia qualche buona sensazione ma pure alcuni dubbi.