Il problema dei gol subiti: quella della Fiorentina è una media da Serie B, la proiezione
Con la partita di Genova, la Fiorentina ha raggiunto un traguardo di cui non andare fiera: diciotto gol subiti in Serie A, si legge sul Corriere dello Sport. Adesso i viola comandano la classifica dei gol subiti. Il secondo club italiano più trafitto è l'Udinese a quota diciassette, che anche grazie a un attacco più virtuoso ha però conquistato dieci punti in più. La tendenza della Fiorentina è indubbiamente preoccupante, visto che a conti fatti subisce una media di 1,6 gol a partita.
Ma il campanello d’allarme suona a maggior ragione provando a proiettare questa media ai restanti ventisette turni di campionato: risulta che i viola a fine stagione potranno aver incassato qualcosa come sessantadue reti. Ovvero il malloppo delle squadre che di base retrocedono. L’anno scorso, a esempio, Empoli, Venezia e Monza chiusero rispettivamente a quota cinquantanove, cinquantasei, sessantanove.
