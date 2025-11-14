Chi può giocarsela con Vanoli? Richardson e Parisi rialzano la testa, Piccoli entra nel giro

Chi può giocarsela nuovamente con il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli? Su La Nazione si legge come delle seconde linee si capisce che Fortini piace particolarmente all’allenatore. Che vuole valutare anche Amir Richardson, fin qui inspiegabilmente con zero minuti all’attivo in partite ufficiali, e pure Parisi, citato nel dopo gara a Genova. Sul filo c’è anche Ndour, fin qui spesso sulle montagne russe.

Dalla titolarità alla panchina e viceversa, per lui il passo è sempre stato brevissimo. In difesa attende una chance Comuzzo (un eventuale passaggio alla difesa a quattro — al momento non previsto — lo agevolerebbe e non poco). Anche in attacco allenamenti e test diranno se e come Piccoli potrà essere coinvolto con Kean e magari anche Gudmundsson. Tutti aspetti da decifrare nelle prossime settimane.