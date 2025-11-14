Vanoli fa pedalare i suoi, la tattica può aspettare. In primis da aggiustare c'è la difesa

La Nazione fa il punto sul doppio allenamento di ieri svolto dalla Fiorentina. Al mattino i giocatori viola hanno lavorato sulla forza con una serie di esercizi in palestra mentre nel pomeriggio il gruppo ha iniziato a «pedalare» sul campo, dunque con una serie di ripetute per migliorare la fluidità della corsa. Per lavorare sulla tattica (e dunque anche col pallone) ci sarà tempo, anche se la sensazione è che l’allenatore continuerà a insistere fino a oggi sul 3-5-2 visto nella recente uscita di Genova, soffermandosi soprattutto su alcuni aspetti della tenuta della difesa.