TWENTE, Avversario ostico. Occhio a Van Wolsfinkel

"Occhio Fiorentina, perché Ron Jans è uno che se le lega al dito". Nel presentare il Twente, il Corriere dello Sport parte dal suo tecnico, navigato mister olandese che nel lontano 2007 ha già affrontato la Fiorentina (allora col Groningen) venendo eliminato dai viola in Coppa Uefa al termine di un doppio confronto finito in parità e risoltosi ai rigori. Lo stesso tecnico ha citato quel doppio confronto in una delle sue recenti interviste. Jans ha poi parlato del valore della rosa di Italiano, quantificandolo in più di 250 milioni. Una quotazione decisamente diversa a quella del Twente, che è però squadra organizzata e soprattutto in forma (due vittorie su due in campionato), che giocherà con il consueto 4-2-3-1 e punterà sul navigato attaccante Van Wolsfinkel, autore di più di 20 gol nelle coppe europee.