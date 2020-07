TUTTOSPORT, Viola cerca riscatto contro il Bologna

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, spera di ottenere un ottimo risultato questa sera nella gara del Franchi contro il Bologna alle 21:45, proprio per mettere in difficoltà il presidente viola, Rocco Commisso, che si sta guardando intorno per chi siederà sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno senza però avere ancora preso alcuna decisione.