TUTTOSPORT, Rinnovo Vlahovic: "Mai dire mai..."

"Porto la Fiorentina in Europa poi vedremo. Solo Dio sa cosa accadrà prossimamente". Il futuro di Dusan Vlahovic tiene banco da tempo, ma pare ancora tutto da scrivere. Lui per primo. nell'intervista rilasciata in Serbia a Politika.rs, fa capire che nessuna scelta è stata ancora presa: continuare in Italia (Juve o MIlan) o andare in Premier League (City, Arsenal, Tottenham, Chelsea), in Spagna (Real e Atletico Madrid), in Germania (Bayern Monaco) dove sono pronti a coprirlo d'oro e ad assecondare le sue ambizioni: "Diventare il numero uno al mondo - dice - giocare in Champions, vincere la Scarpa d'oro". Ora però il primo desiderio per il 2022 è spingere in alto la Fiorentina: "Voglio che resti costantemente ai vertici del calcio italiano e torni in Europa". E' la conferma che lui non si muoverà da Firenze almeno fino a giugno: "Stiamo scrivendo una bella storia di calcio con una buona squadra, grandi calciatori e il forte sostegno dei tifosi. Tutto ciò merita rispetto. E poi qui sono stato accolto a braccia aperte e la Fiorentina è un grande club. Lo scorso anno è stato una favola, ho pensato che dovevo confermarmi per arrivare in Europa con questa maglia".