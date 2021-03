TUTTOSPORT, Prandelli perde la pazienza

Anche Tuttosport, quest'oggi, non può fare a meno di dedicarsi alla vicenda Prandelli. C’è una sola verità in tutta questa vicenda ed è la sua - scrive il quotidiano - raccontata a cuore aperto in quella lettera diffusa martedì per annunciare che lasciava la Fiorentina e forse la professione per sempre arrivando a rendere pubbliche fragilità e aspetti molto personali. All’indomani delle dimissioni Prandelli si è rifugiato nella sua Orzinuovi tra gli affetti più cari traendo da essi la forza per ricaricarsi, ma anche ribellarsi alle «nefandezze» social.