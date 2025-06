Tudor chiede due esterni alla Juventus, a destra nel mirino Dodo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor è sempre più vicino a rimanere sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione. Il tecnico croato però ha bisogno che i dirigenti bianconeri mettano mano ad una rosa nata per giocare, come voleva Thiago Motta, con il 4-2-3-1. L'ex Lazio invece schiererà la Vecchia Signora con il 3-4-2-1 (o 3-5-2) e avrà bisogno di più alternative soprattutto sulle corsie esterne. La Juventus ha già in mente due nomi ed uno porta direttamente al Viola Park.

Oltre allo spagnolo Gutierrez del Girona, a sinistra, i bianconeri infatti sembrerebbero interessati a Dodo. Il terzino brasiliano ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027 anche se, come sottolineato anche da Pradè poco più di una settimana fa, c'è una situazione di stallo sul rinnovo. I viola hanno fatto la loro offerta e adesso stanno aspettando la risposta del brasiliano. Dodo è valutato tra i 20 e i 25 milioni ma potrebbero anche non bastare. Per finanziare questi l'acquisto dell'esterno classe 1998 e di Gutierrez la Juventus potrebbe cedere Cambiaso.