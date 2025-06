Fiorentina e la virtù dei forti.. da esercitare fin da subito, per l'allenatore ma non solo

Un tempo, ormai anche abbastanza lontano, il calendario era il primo vero atto della nuova stagione e in genere la sua creazione veniva regolarmente seguita da proiezioni dei risultati ovviamente sbilanciate a favore della squadra del cuore. Oggi che le prossime giornate del campionato di serie A diventano sempre più un dettaglio, almeno considerando l'incertezza che riguarda la maggior parte delle squadre per non voler tirar in ballo le panchine, la Fiorentina è alle prese con la costruzione del proprio futuro.

La pista Pioli e l'Al Nassr terzo incomodo

Al termine della prima settimana di giugno la Fiorentina dà l'idea di aver deciso chi guiderà la squadra il prossimo anno, trovando anche il parere favorevole del diretto interessato, Stefano Pioli, adesso si tratta di capire come porsi di fronte al terzo incomodo, al secolo l'Al Nassr di Riad. Forti di un altro anno di contratto gli arabi vanno convinti a liberare Pioli, ed è su questo piano che gli ultimi giorni di contatti sono filati via. Al di là di problemi di altra natura, burocratici o legati allo staff, è soprattutto su come chiudere l'esperienza in Arabia Saudita che vertono le questioni del momento in casa viola, e sarà anche da qui che si ripartirà nel corso di una settimana, la prossima, che tutti si augurano possa diventare decisiva.

I nodi del mercato

Intanto all'orizzonte ci sono già i nodi del prossimo mercato, a cominciare dai riscatti (eventuali) di Gudmundsson e Cataldi. Se sull'ex Lazio il ritorno di Sarri nella Capitale è un fattore che può cambiare le carte in tavola (i viola vantano un diritto da 4 milioni) è sull'islandese che si addensano i maggiori dubbi, con gli spifferi in arrivo da Genova che raccontano di altre pretendenti alle spalle dei rossoblu. Insomma l'eventuale trattativa col Genoa per rivedere qualche passaggio del pesante riscatto da 17 milioni non si preannuncia semplice, a prescindere da quel che ne può pensare il nuovo tecnico, motivo per il quale servirà armarsi di pazienza per capire quali saranno le prime mosse della nuova Fiorentina. Sperando che per le prime due trasferte dell'anno, a Cagliari e Torino, chiunque seda sulla panchina viola abbia una squadra un minimo completa.