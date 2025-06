Biraghi, il Torino lo riscatterà: piace al Palermo in Serie B ma non è interessato

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulle prossime mosse, sia in entrata che in uscita, del Torino. Anche sulla base delle indicazioni che fornirà il nuovo tecnico, Marco Baroni, il ds Vagnati costruirà la rosa granata per la prossima stagione. Intanto però, come riportato dal quotidiano sportivo torinese, un punto fermo è rappresentato da Cristiano Biraghi.

Arrivato in prestito a gennaio dalla Fiorentina, l'ex capitano gigliato ha convinto tutti per le qualità espresse in campo e per il ruolo di leader nello spogliatoio che si è subito conquistato. Il Torino lo riscatterà dai viola e ha intenzione di tenerlo nonostante i tanti estimatori. Il terzino classe 1990 piace molto al Palermo in Serie B ma sia i granata che il giocatore non sembrano essere interessati. Biraghi con la sua esperienza potrebbe essere utile anche per aiutare nell'inserimento i possibili giovani nuovi acquisti granata.