Il ciclo di ferro a ottobre fino al trittico temibile di gennaio e un finale col botto: tutte le insidie del calendario della Fiorentina

È stato svelato ieri il calendario della Serie A 2024/25 e per la Fiorentina si prospetta una stagione ad alta intensità, con due cicli di ferro, un derby dal sapore antico e un finale che promette scintille. Il sorteggio, come richiesto dalla Fiorentina per via dei lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ha riservato ai viola un avvio di campionato in trasferta: si parte il 24 agosto in Sardegna contro il Cagliari, e subito dopo alla seconda giornata, la squadra viola sarà attesa ai piedi delle Alpi per affrontare il Torino guidato dal fiorentino Marco Baroni.

Dopo ci sarà la sosta e per il debutto casalingo bisognerà attendere la terza giornata dove al Franchi arriveranno i campioni d’Italia del Napoli. Ma è alla 5ª giornata, prevista per il 28 settembre, che gli occhi di tutta la Toscana saranno puntati su un evento atteso da più di tre decenni: il derby con il Pisa, che manca da 34 anni (il ritorno al Franchi è fissato per il 22 febbraio). Non è ancora certa la sede dell'incontro, si attende la decisione su una possibile deroga all’Arena Garibaldi o un cambio di impianto, ma l’atmosfera si preannuncia infuocata.

Da lì inizierà un vero e proprio tour de force per i viola: nell’arco di un mese (quello di ottobre), la Fiorentina affronterà la Roma in casa, e dopo la seconda pausa per le nazionali sarà il momento di Milan, Bologna e Inter, una sequenza che metterà alla prova la tenuta mentale e fisica della squadra. Da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario c'è la dodicesima giornata, quando al Franchi andrà in scena una delle gare più attese dell'anno: Fiorentina-Juventus, in programma il 23 novembre.

Il copione si ripeterà poi a gennaio, tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, con un nuovo trittico temibile: Lazio, Milan e Bologna, seguito a ruota dalla trasferta sul campo del Napoli, al Maradona. Occhio anche agli impegni europei: la Fiorentina sarà impegnata in Conference League, con le prime due giornate fissate a ottobre, immediatamente prima dei match con Roma e Bologna.

Un intreccio che potrebbe pesare sulla gestione delle forze. E dopo questi due cicli di ferro a ottobre e gennaio, anche il finale non è da sottovalutare. La Fiorentina affronterà nelle ultime quattro prima la Roma all'Olimpico, poi Genoa, Juventus e per finire Atalanta, con l’ultima giornata in casa. Sarà un rush finale da brividi, che potrebbe decidere le sorti europee (e non solo) dei viola.