Gudmundsson apre ai viola ma non si sbilancia sul futuro: deciderà la società

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sul futuro, ancora incerto, di Albert Gudmundsson. L'islandese dal ritiro della sua nazionale ha parlato, ai microfoni di The Ipaper, della scorsa stagione, con i tanti infortuni che hanno minato la sua continuità di rendimento, ma anche del suo prossimo futuro. L'ex Genoa ha sottolineato come lui si vedrebbe ancora a lungo in viola ma che non dipende solo da lui.

La decisione sul suo riscatto spetta alla Fiorentina e dalla Liguria fanno sapere che ci sono tante squadre interessate a lui. Il Genoa vorrebbe incassare subito i 17 milioni del riscatto mentre i gigliati puntano sul processo ancora in corso per provare ad allungare il prestito. Intanto da Gudmundsson è arrivata un'apertura importante nei confronti del club viola, considerando anche l'addio di Palladino con cui non è mai nato un feeling dal punto di vista tecnico. Chissà allora che il numero 10 islandese non possa restare sulle rive dell'Arno, vedremo.