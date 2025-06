La Fiorentina partirà da Cagliari nella prossima Serie A, la prima al Franchi contro il Napoli

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si sofferma sul calendario della prossima Serie A, svelato ieri dal Teatro Regio di Parma, ed in particolare su quello della Fiorentina che farà il suo esordio nel weekend del 24 agosto contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena. Poi Torino, Napoli, Como e Pisa nelle prime cinque giornate. Come richiesto dalla dirigenza gigliata alla Lega Calcio, la Fiorentina disputerà in trasferta le prime due giornate di campionato così da poter sfruttare tutta la finestra estiva per procedere con i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Alla terza giornata invece, dopo la prima pausa per gli impegni delle nazionali, i viola sfideranno al Franchi il Napoli.

Da cerchiare in rosso la 12° giornata, in programma nel weekend del 23 novembre, quando al Franchi arriverà la Juventus. L'ultima del girone di andata, il 6 gennaio, sarà contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per quanto riguarda l'attesissimo derby con il Pisa invece, questo è programmato per il 28 settembre, all'Arena Garibaldi, e per il 22 febbraio al Franchi. Molto complicato il finale di stagione, con in successione la Roma all’Olimpico, il Genoa in casa, la Juventus a Torino e l’Atalanta al Franchi.