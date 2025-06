Fiorentina, per arrivare a Pioli serve tempo: tra le alternative anche Farioli e Tedesco

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul tema del momento in casa Fiorentina, la ricerca del nuovo allenatore. Senza aver provato l'affondo decisivo per Thiago Motta e con Vieira ormai vicino alla permanenza in Liguria, i viola hanno messo in cima alla lista dei preferiti Stefano Pioli. Per arrivare al tecnico dell'All-Nassr però ci sono delle difficoltà che per essere superate hanno bisogno di tempo. Innanzitutto il club arabo non sembra intenzionato a risolvere il contratto in essere che scade nel 2027 e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di accollarsi buonuscite o risarcimenti vari per favorire lo stop anticipato del rapporto. C'è poi la questione fiscale, con Pioli per continuare a mantenere una tassazione agevolata ha bisogno di rimanere fiscalmente residente in Arabia Saudita fino ad inizio luglio. Infine Pioli, oltre a se stesso, deve liberare dall'All-Nassr anche il suo staff.

Nonostante questo stallo che sta durando ormai da giorni, la Fiorentina ha messo in cima alla lista Stefano Pioli e sembra avere la pazienza necessaria per aspettare che la trattativa si sblocchi. Per lui sarebbe pronto un triennale a 8,5 milioni di Euro complessivi. Nel caso l'affare naufragasse ovviamente i dirigenti gigliati hanno il piano B. Rimangono nel mirino Motta e Vieira ma ci sono anche Francesco Farioli e Domenico Tedesco.