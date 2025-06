Fiorentina-Pioli, c'è una stretta di mano virtuale: avvocati a lavoro per liberarlo dall'All-Nassr

Il presidente Commisso, che ieri ha festeggiato i suoi primi sei anni da patron della Fiorentina, ancora non ha parlato direttamente con Stefano Pioli. Non ce ne è stato bisogno per convincere il tecnico parmense ad accettare la corte dei viola. L'ex Milan e i dirigenti gigliati virtualmente si sono già stretti la mano ma ancora servono tempo e pazienza per superare gli ostacoli di natura soprattutto economica. Il problema fiscale è risolvibile facendo restare Pioli in Arabia fino ad inizio luglio, il raduno al Viola Park è fissato per il 12-14 luglio, e programmando la stagione in video a distanza.

A livello contrattuale invece l'accordo è già stato pattuito con Pioli che rinuncerà al suo ultimo anno a 12 milioni all'All-Nassr per firmare un triennale, o biennale con opzione, a circa tre milioni a stagione con la Fiorentina. Adesso non resta che convincere il club arabo a lasciar partire Pioli, gli avvocati sono a lavoro. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.