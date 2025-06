Clamoroso Italia, in caso di dimissioni di Spalletti il favorito come ct è Pioli

vedi letture

Clamoroso quanto potrebbe succedere sulla panchina dell'Italia dopo la sconfitta per 3-0 di ieri contro la Norvegia. Il ko ha fortemente messo a rischio il primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, con gli azzurri che sarebbero poi costretti agli spareggi. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport a poche ore dalla sconfitta contro la Norvegia, l’Italia guarda avanti e valuta concretamente la possibilità di cambiare commissario tecnico. Nella giornata di martedì 10 giugno si terrà un incontro tra l’attuale ct della Nazionale Luciano Spalletti e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Fino alla partita contro la Moldova non ci saranno stravolgimenti.

Si è in attesa di capire, probabilmente anche dall’esito della prossima partita, le sensazioni dello stesso ex allenatore del Napoli che potrebbe rassegnare le dimissioni.Nel caso in cui Spalletti dovesse dimettersi, dichiarando così implicitamente di non riuscire a incidere in qualità di commissario tecnico, l’Italia considererebbe diversi profili per il post. Sul piatto rimangono quindi principalmente 3 nomi: Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Il favorito è proprio l’ex allenatore del Milan, che nei giorni scorsi aveva aperto alla Fiorentina per sostituire Palladino sulla panchina viola. Per ragioni fiscali, però, proprio Stefano Pioli sarà bloccato in Arabia Saudita fino ai primi di luglio.