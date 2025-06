Fiorentina, i tifosi non hanno più pazienza ma per Pioli serve tempo: poi c'è il tema Gudmundsson

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport si concentra sulle tematiche più attuali di casa Fiorentina, a partire dalla questione nuovo allenatore. A Firenze la piazza ha finito la pazienza, è ansiosa di sapere chi siederà la prossima stagione sulla panchina gigliata.

I dirigenti viola hanno scelto Pioli per il dopo Palladino ma la trattativa è complessa e servirà tempo per portarla a compimento. I due problemi principali sono legati al contratto in essere da 12 milioni netti l'anno di Stefano Pioli con l'All-Nassr e dal bisogno del tecnico parmense di rimanere per motivi fiscali fino ad inizio luglio in Arabia Saudita. Una volta ufficializzato il nuovo allenatore Pradè e Ferrari potranno concentrarsi sulle questioni di mercato, a partire da quella relativa ad Albert Gudmundsson. Il 18 giugno scade la possibilità di decidere se riscattare o meno l'islandese. L'ex Genoa dal ritiro della sua nazioanle ha ribadito che resterebbe volentieri a Firenze ma a decidere sarà la società che, vista anche la situazione processuale ancora in corso, vorrebbe ridiscutere i temrini del prestito con il Genoa.