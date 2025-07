Calciomercato Lezzerini torna alla Fiorentina: era svincolato. Adesso Christensen può uscire

Arrivano alcune novità sul mercato (in entrata e in uscita) per la Fiorentina. La notizia dell'ultim'ora riguarda Luca Lezzerini: il portiere classe '95, cresciuto nelle giovanili viola, torna a Firenze dopo otto anni. Svincolato dopo l'ultima esperienza al Brescia, Lezzerini - 4 gare tra il 2015 e il 2017 in prima squadra con la Fiorentina - sarà di fatto il terzo di Stefano Pioli dietro a David De Gea e Tommaso Martinelli, completando così il pacchetto dei portieri, risultando utile anche per la lista Uefa per quanto riguarda i calciatori cresciuti nel vivaio.

Operazione già chiusa, con il portiere che raggiungerà i compagni in Inghilterra venerdì. Il suo arrivo libererà Oliver Christensen: il danese, come riportato da SkySport, sembra sempre più vicino agli austriaci dello Sturm Graz.