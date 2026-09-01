Fiorentina-Thorstvedt, pista viva: per la Gazzetta dello Sport è possibile il colpo last minute

Fiorentina-Thorstvedt, pista viva: per la Gazzetta dello Sport è possibile il colpo last minuteFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il mercato della Fiorentina a centrocampo resta ancora in evoluzione, con il club viola che continua a tenere in considerazione Kristian Thorstvedt. Il norvegese, riporta stamani La Gazzetta dello Sport conosce bene Fabio Grosso, che lo ha già allenato al Sassuolo e sarebbe felice di ritrovarlo a Firenze. Il centrocampista ha espresso da tempo il proprio gradimento per la destinazione viola, ma finora a frenare l’operazione è stata la mancata intesa con il club neroverde. Un ostacolo che potrebbe essere superato proprio oggi, nell’ultima giornata di mercato.