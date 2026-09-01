Intensificati i contatti tra Fiorentina e Galatasaray per Torreira: serve però l'uscita di Mandragora

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Il reparto offensivo della Fiorentina, è già stato completato con gli arrivi di Beto e Gnonto, ma per Paratici e Goretti l'ultimo giorno di mercato resta tutt’altro che tranquillo. I viola, infatti, devono intervenire anche a centrocampo per completare la propria rivoluzione. Proseguono in tal senso secondo La Nazione con maggiore intensità i contatti con il Galatasaray per Torreira, mentre l’agente del giocatore sta spingendo per favorire il ritorno a Firenze.

Perché l’operazione possa concretizzarsi, però, servirà prima liberare uno spazio. Il principale candidato alla partenza è Mandragora, sul quale continuano a premere sia il Torino che il Genoa.