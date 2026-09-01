Intensificati i contatti tra Fiorentina e Galatasaray per Torreira: serve però l'uscita di Mandragora
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Il reparto offensivo della Fiorentina, è già stato completato con gli arrivi di Beto e Gnonto, ma per Paratici e Goretti l'ultimo giorno di mercato resta tutt’altro che tranquillo. I viola, infatti, devono intervenire anche a centrocampo per completare la propria rivoluzione. Proseguono in tal senso secondo La Nazione con maggiore intensità i contatti con il Galatasaray per Torreira, mentre l’agente del giocatore sta spingendo per favorire il ritorno a Firenze.
Perché l’operazione possa concretizzarsi, però, servirà prima liberare uno spazio. Il principale candidato alla partenza è Mandragora, sul quale continuano a premere sia il Torino che il Genoa.
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Primo Piano
Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
2 Scelte funzionali e un cambio generale di spogliatoio, in arrivo il finale di mercato. Dopo l’attacco, oggi in via di definizione anche il centrocampo
4 Commisso: “La nostra famiglia ha investito 1,1 miliardi nel club. Il futuro passa dalle giovanili”
Copertina
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
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