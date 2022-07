TORINO, Il ds Vagnati in Olanda per Schuurs

"Toro, Vagnati risponde a Juric: Schuurs dall'Ajax e Lazaro dall'Inter" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il dirigente del Torino in Olanda per parlare con l'Ajax del difensore Schuurs. Accostato al Bologna e alla Fiorentina, ora sul centrale classe '99 ci sono anche i granata: Vagnati sta cercando di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi ma non ai 12 milioni richiesti dall'Ajax. Intanto c'è l'intesa con l'Inter per l'arrivo dell'esterno Valentin Lazaro: accordo per un prestito non oneroso con diritto di riscatto a 5 milioni, già domani l’austriaco svolgerà le visite mediche.