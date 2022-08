TIFOSI VIP, Da Antognoni a Conti: gli auguri

Sulle pagine de La Nazione ci sono i brevi commenti dei tifosi VIP della Fiorentina in vista dell'esordio della stagione. Da Giancarlo Antognoni che dice: "Il colpo può essere Jovic, che arriva dal Real Madrid e può fare la differenza quando si sarà ambientato". Al lanciatore del peso Leonardo Fabbri: "Le sensazioni per il campionato sono molto buone. Il progetto è sempre più ambizioso, e quest'anno si vedranno i frutti del lavoro di Italiano". Spazio anche alle parole di Carlo Conti: "Mi auguro il meglio per la mia Fiorentina, come tutti gli anni. Ho grande stima e fiducia nella proprietà".