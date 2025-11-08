Tifosi sempre al fianco della Fiorentina. Domani attesi 800 viola al Ferraris
Anche in un momento nefasto come questo, la tifoseria della Fiorentina non lascia sola la squadra di Vanoli. Tanto che per la gara debutto del nuovo allenatore, quella di domani a Genova contro il Genoa (undicesima giornata di campionato, ore 15), saranno circa 800 i sostenitori viola sugli spalti del Ferraris a spingere Ranieri e compagni. Più dei 600 che giovedì sera erano a Mainz per il match di Conference, sempre al fianco della Fiorentina.
