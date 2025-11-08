Dov'è il vero Kean? Ecco il primo obiettivo di Vanoli: si sblocca lui, si sblocca la Fiorentina

Uno dei primi obiettivi che si prefisserà Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, sarà quello di ritrovare Moise Kean. Centravanti certezza dei viola la passata stagione, quest'anno ha fatto tanta fatica di pari passo con la squadra. A stilare il raffronto tra questo Kean e quello di un anno fa con Palladino è il Corriere dello Sport: tradotto in numeri, nella scorsa stagione il centravanti aveva realizzato 4 gol a questo punto del campionato (Monza, Atalanta e doppietta alla Roma), cioè alla decima giornata tra l’altro proprio a Genova e saltata per un problema fisico, mentre adesso è fermo a 2 gol (Roma e Bologna). C’è differenza, però non grandissima, e sempre oggi come allora a causa di un ottobre scarico di soddisfazioni personali, però soprattutto il precedente porta una curiosità che la Fiorentina spera si trasformi in auspicio: Kean a novembre 2024 ha cambiato passo segnando ben 5 gol in 3 partite, il primo dei quali al Torino di Vanoli.

Ora tocca proprio al nuovo allenatore far ingranare l'ex Juve. Non che non ci stia provando Kean, anzi, ma per un motivo o per l’altro l’esito non è stato quello un po’ tutti, abituati benissimo, si immaginavano. Finora. Siccome da ieri al Viola Park è iniziato davvero un nuovo corso con l’arrivo di Vanoli in panchina che azzera quello che c’è stato prima, è sicuro che la Fiorentina giocherà come e più di prima per Moise, cercando Moise, esaltando Moise, e il tecnico varesino organizzerà il gioco per garantire palloni e sostegno al centravanti ex Juventus. Se si sblocca Kean, si sblocca la Fiorentina: non è una possibilità, ma una certezza.