A Vanoli il compito di salvare la Fiorentina, La Nazione: "Arrivato al tempo giusto"

La Nazione, nelle sue pagine sportive, dedica la sua apertura all'avvento di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico torna a Firenze dopo esserci stato da giocatore, quando trionfò nell'ultimo torneo vinto dai viola (la Coppa Italia del 2001). Da allora è passata molta acqua sotto Ponte Vecchio e quella attuale, che lambisce il Viola Park, è di tempesta. O meglio, sono acque agitate, considerate la classifica e un’inerzia da cambiare in fretta. Il quotidiano locale dipinge così il momento attuale, affermando che se Vanoli sia l’uomo giusto, solo il tempo lo dirà. Sicuramente è il tempo giusto ed è facile intuire il motivo. C’è bisogno di normalità e chiarezza e soprattutto di rimettere a fuoco alcuni concetti che nel primo allenamento Vanoli ha ribadito al gruppo.

In altre parole ha poco tempo di pensare alla prossima sfida, la peggiore possibile, entrando però subito nella parte. Più per prudenza che per diffidenza, non si sa mai, le chiameremo semplicemente ipotesi - si legge -. Vanoli, parlando così di rincorsa ai canali ufficiali del club, ha per forza alzato un po' di fumo intorno alle sue scelte, proteggersi con un minimo di pretattica, mescolando le carte, che poi al momento non sono tante; o meglio sarebbero tante ma lui non ha la possibilità di scoprirle ora. Sarebbe comprensibile, vista la situazione. Una presa di coscienza netta che tutte la squadre che lottano per salvarsi – augurandosi tempi migliori – devono avere ben presente: quello del passettino alla volta.