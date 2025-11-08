La Fiorentina non corre. Gazzetta punge: "Condizione fisica non delle migliori"

vedi letture

A parlare dell'insediamento di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è anche La Gazzetta dello Sport. La Rosea riparte dalla giornata di ieri, dall'arrivo dell'allenatore al Viola Park e dal suo seguente pranzo con tanto di discorso alla squadra. L'ex Torino approda a Firenze con tanta energia e voglia di risollevare le sorti di una Fiorentina sconsolata e ultima in classifica, che dovrà ripartire anche da una condizione fisica da ritrovare. Sì perché, sottolinea il quotidiano, lo smalto fisico della squadra non è dei migliori.

Lo si evince non solo dal campo ma anche dalle parole del ds Goretti, che dopo il ko col Mainz aveva ribadito più volte: "Abbiamo bisogno di allenarci molto". Quanto alle scelte, Vanoli dovrebbe riprendere dal 3-5-2 lasciato in dote da Stefano Pioli, col compito però di farlo funzionare. Davanti si ripartirà da Kean e Gudmundsson, ma a rivelarsi una carta in più potrebbe essere Dzeko: l'esperienza e la sua leadership possono tornare molto utili in un momento di difficoltà come questo - chiosa la Gazzetta -.