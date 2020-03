TIFO AI TEMPI DEL COVID-19, L'inno si canta a casa

Dall'iniziativa di FirenzeViola.it in molti si sono affacciati dal proprio balcone, finestra o giardino per cantare l'inno della Fiorentina ieri alle 15. Ne parla anche La Nazione, che racconta l'iniziativa prevista per quando la squadra di Iachini avrebbe dovuto giocare al Franchi. Dall'Emilia (dove un tifoso ricoverato per una protesi al ginocchio ha cantato l'inno anche in ospedale) ad Amsterdam passando per Cerreto Guidi, Pontassieve e un po' dappertutto a Firenze. È il tifo al tempo del Covid-19, con la speranza che presto si torni a parlare di calcio giocato.

