Thorstvedt ha da tempo scelto la Fiorentina: i viola attendono la risposta del Sassuolo

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Il Sassuolo è sempre più consapevole che trattenere Kristian Thorstvedt sarà complicato. La Fiorentina, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, ha infatti messo sul tavolo una proposta che prevede il cartellino di Simon Sohm più un conguaglio economico di circa 3-4 milioni di euro, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente la valutazione del centrocampista norvegese.

Thorstvedt, classe 1999 e con il contratto in scadenza tra un anno, ha già manifestato la volontà di lasciare il club neroverde e ha raggiunto un'intesa con la Fiorentina per un accordo di cinque anni da poco più di un milione di euro a stagione. Nel frattempo il Sassuolo è al lavoro per individuare un sostituto, ma nei prossimi giorni sarà chiamato a dare una risposta al club viola, deciso ad accontentare Fabio Grosso, grande estimatore dell'ex Genk, attualmente impegnato con la Norvegia ai Mondiali.