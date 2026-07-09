Fiorentina alla finestra per Oulai: ecco la strategia viola per l'ivoriano

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Negli ultimi giorni la Fiorentina ha sondato il terreno per Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006. Il Trabzonspor, che ne detiene il cartellino, ha fissato una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, una richiesta ritenuta eccessiva e fuori budget dal club viola. Nonostante ciò, la società gigliata continua a mantenere i contatti con l'entourage del giocatore.

Paratici e Goretti sono consapevoli delle difficoltà che comporterebbe un'operazione di questo tipo e, per il momento, preferiscono restare alla finestra. Oulai continua a essere un profilo molto apprezzato e figura tra gli obiettivi della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.