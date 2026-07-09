Koleosho, la Fiorentina non aspetterà all'infinito: tra le alternative difficile arrivare a Lang

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La Fiorentina è al lavoro per rinforzare le corsie offensive e l'arrivo di un esterno, riporta stamani il Corriere dello Sport, resta una priorità. Il primo nome sulla lista è quello di Luca Koleosho, che ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione viola. Il club toscano ha presentato al Burnley un'offerta da 11 milioni di euro. Sulle tracce dell'esterno c'è però anche il Paris FC, che ha messo sul piatto una proposta economicamente superiore e, al momento, gode della preferenza del club inglese. La decisione definitiva verrà presa tenendo conto anche della volontà del giocatore.

Nel frattempo Paratici e Goretti continuano a valutare soluzioni alternative e non intendono attendere all'infinito. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione ci sono Bakayoko del Lipsia, Volpato del Sassuolo e Aranda del Boca Juniors. Più difficile, invece, la pista che porta a Noa Lang, con il Napoli che al momento non sembra intenzionato a privarsi dell'esterno olandese.