Paratici al lavoro per sfoltire la rosa: da Bianco a Vannucchi, diversi giovani in partenza

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Da una parte il mercato in entrata e la cessione, ancora ipotetica, di qualche big. Dall’altra la priorità di alleggerire una rosa extralarge. Per questo, sottolinea stamani La Nazione, Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno accelerato sul fronte delle cessioni dei giovani.

C’è un asse col Gubbio che potrebbe portare in Umbria anche Vannucchi e Bertolini. Harder invece potrebbe tornare a Padova, Sadotti va verso l’Alcione Milano e Romani piace alla Carrarese. Infine c'è anche il capitolo legato a Alessandro Bianco, lo scorso annno in prestito al Paok: il giocatore piace a Las Palmas, Atromitos e Avellino, dove lo vuole il suo mentore Nesta.