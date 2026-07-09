Fiorentina-Valdepenas, si può chiudere a 7-8 milioni: il Real vuole una formula alla Nico Paz

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Come ormai noto, la Fiorentina ha scelto il prossimo obbiettivo di mercato, e si tratta di Victor Valdepeñas del Real Madrid. Il difensore classe 2006, che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro, è cresciuto nelle giovanili del blancos, che lo porteranno in ritiro per poi valutarne la cessione a fronte di offerte adeguate.

La dirigenza viola, riporta il Corriere dello Sport stamani, ha manifestato il suo interesse superando anche la concorrenza del Bologna. Si potrebbe chiudere a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro con una percentuale significativa sulla futura rivendita. È il modus operandi del Real, che aveva fatto la stessa cosa con Nico Paz al Como mantenendo il 50% sulla sua rivendita. Le merengues pretendono sempre certe formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti.