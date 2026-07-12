Come funziona l'accordo tra Fiorentina e Bournemouth per Jimenez

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Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina e il Corriere dello Sport - Stadio spiega i dettagli di una trattativa lampo per portare il calciatore alla corte di Fabio Grosso. Lo spagnolo arriva a Firenze in prestito secco con diritto di riscatto, senza alcuna condizione d’obbligo, fissato a venti milioni, mentre per lui c’è un contratto di cinque anni (1+4 secondo la formula classica che scatta a giugno successivo se c’è il prestito per i dodici mesi iniziali) da un milione netto circa a stagione.

Il Bournemouth si terrà il 30 per cento sulla successiva rivendita in caso di riscatto da parte della Viola, percentuale che può scendere al 20% e al 10% pagando 3 milioni ad ogni “sconto”. Sono sempre 3 i milioni da pagare se Jimenez fa un certo numero di presenze la prima volta e poi le raddoppia la seconda. La società inglese lo aveva pagato 24 milioni di euro dal Milan e il calciatore è atterrato ieri all'ora di pranzo a Peretola, sostenendo una prima parte di visite mediche a Villa Donatello e la seconda parte al Viola Park. Tutto in un pomeriggio, tutto in modo rapido e concreto.