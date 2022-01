STRISCIONI JUVE, Digos al lavoro: niente indagine

Continuano a far discutere gli striscioni affissi allo stadio Franchi e non solo vergati in caratteri bianconeri e rivendicati dalla tifoseria juventina in un blitz di ieri a Firenze e provincia: a memoria - scrive stamani Il Corriere Fiorentino - non si ricordano striscioni di questo genere sotto la curva Fiesole: la Digos è al lavoro per individuare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza, ma l’azione dei tifosi juventini non farà comunque scattare alcuna indagine visto che l’ingiuria in sé, non è da considerarsi reato. Daspo o no, le provocazioni sono state tante ieri. Un gruppetto si è fatto fotografare al Piazzale Michelangelo con drappi bianconeri (pare siano stati accesi anche fumogeni), mentre in giro per i borghi della provincia si leggevano messaggi come «Da Baggio a Vlahovic passando per Chiesa, grazie succursale e alla prossima spesa». Logico che il tifo fiorentino non l’abbia presa bene, tanto che nel pomeriggio i toni sui social si sono alzati anche oltre il lecito.