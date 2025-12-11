Stasera ancora con il 3-5-2. Il Corriere dello Sport: "Ecco i dubbi da sciogliere"

Il Corriere dello Sport si concentra sulla possibile formazione di stasera. Vanoli vuole centrare la vittoria e per farlo si affiderà al solito sistema, il 3-5-2. Ancora alcuni dubbi da sciogliere nelle ore pre partita, uno su tutti riguarda il terzo centrale: la staffetta vista al Mapei sabato (fuori Ranieri, dentro Viti) che dovrebbe ripetersi, con l'ex Empoli che stavolta ha grosse chance di partire dal primo minuto. L'altro ballottaggio riguarda gli esterni: in tre per due posti, Dodo e Fortini (che ha dalla sua la possibilità di giocare sia a sinistra che a destra) e, più indietro nelle quotazioni, Fabiano Parisi.

In mezzo al campo invece pochi dubbi: Fagioli e Fazzini sono out per infortunio, Richardson è ancora in basso nelle gerarchie e allora riecco Nicolussi Caviglia al centro, con Mandragora e Ndour come mezzali. In porta nessuna sorpresa, ancora De Gea preferito a Martinelli. Davanti poi, salvo ripensamenti, pronto un altro avvicendamento: Edin Dzeko e Roberto Piccoli al posto di Moise Kean e Albert Gudmundsson.