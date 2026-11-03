La stampa internazionale esalta Mastantuono: "Ha ricordato Kroos"

La stampa internazionale ha esaltato la prestazione e il gol siglato da Franco Mastantuono, ieri pomeriggio, contro il Sassuolo. Il quotidiano spagnolo AS, si è così sbilanciato sulla sua rete: "Mastantuono sta già regalando punti alla Fiorentina: un gol meraviglioso che ricorda una leggenda del Real Madrid. L'argentino ha finalizzato con grande maestria, portando il risultato sul 2-3. Il gol ha ricordato le reti di Kroos al volo dal limite dell'area".

La stampa argentina esalta il suo talento

Anche dall'Argentina si sono esposti sulla partita classe 2007, per esempio Olé: "È emersa la genialità di Mastantuono: al 30° minuto del secondo tempo, ha ricevuto palla in area e, con un tiro di prima intenzione di sinistro, ha piazzato la palla a lato del palo sinistro, portando il risultato sul 3-2 e regalando la vittoria alla sua squadra". Così come il Clarín: "Mastantuono si è fatto avanti quando la Fiorentina aveva più bisogno di lui. Col punteggio in parità e la sua squadra bisognosa di una vittoria per interrompere la serie negativa, l'ex giocatore del River Plate ha mostrato tutta la sua qualità segnando il gol che ha spianato la strada alla vittoria per 4-2 in trasferta contro il Sassuolo. Un altro argentino ha giocato un ruolo chiave: Mateo Pellegrino, autore del primo gol della rimonta".