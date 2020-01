STADIO, Viola e modello Roma per il nuovo vivaio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio fa oggi il punto su quelli che sono i piani viola per il suo settore giovanile in vista delle prossime stagioni e della realizzazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli: secondo quanto riferito dal quotidiano, sia per la costruzione delle squadre del vivaio che della prima squadra l’elemento di fondo sarà l’italianità unita a un gruppo di ragazzi fiorentini, presi dai quartieri della città: il modella a cui si ispirano Barone e Pradè è la Roma dei romani e romanisti. Il ruolo di scandagliare le squadre della città e della provincia potrebbe toccare ad Antognoni e Dainelli anche se non è escluso che in estate possa arrivare un nuovo dirigente che si occupi solo di settore giovanile, svolgendo le mansioni di Vergine.