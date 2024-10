STADIO, Contro il Milan verso il primo sold-out stagionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per la sfida tra Fiorentina e Milan di domani, è previsto il sold-out, con solo pochi biglietti disponibili nei settori più costosi. Si attendono almeno 22.500 spettatori, superando il record attuale di 19.624 presenze. La vendita senza restrizioni ha attirato molti tifosi del Milan residenti in Toscana. La Questura ha imposto il divieto di vendita di alcolici e spray intorno allo stadio. Sarà l'ultima partita a cui assisterà il presidente Commisso prima del ritorno in America e sarà presente anche l'ex viola Adrian Mutu. A riportarlo è La Nazione.