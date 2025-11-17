Martel del Colonia rimane un'idea per il centrocampo: ha il contratto in scadenza a giugno

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina, con Paolo Vanoli che vorrebbe il reparto di centrocampo più solido. Per questo è avanzato nelle gerarchie anche Simon Sohm e a gennaio, anche se è presto per fare nomi, Martel del Colonia è rimasto in sospeso dall’estate e ancora ha il contratto in scadenza a giugno. Può essere un affare. Vanoli spera in un innesto in mezzo al campo con caratteristiche simili a quelle di Sohm: struttura fisica, energia e dinamismo, elementi che ritiene fondamentali per completare il reparto.