Sohm e la particolare formazione scolastica. Gli idoli sono due giganti
Il giorno successivo alla sua presentazione in conferenza stampa dal Viola Park, La Nazione fa un ritratto del nuovo centrocampista della Fiorentina Simon Sohm, arrivato dal Parma solo pochi giorni fa ma già centrale nello schieramento di Pioli. A 17 anni Sohm era in campo con lo Zurigo dopo essere entrato a soli 8 anni, ma già progettava un futuro lontano dai riflettori. Prima la Scuola d'Arte e Sport, poi un apprendistato commerciale articolato in quattro anni: due di teoria alla Scuola Sportiva Unificata di Zurigo più due di pratica alla Gollman Zwick di Dielsdorf.
Un percorso particolare che spiega anche il suo carattere extra campo. I suoi modelli? Due giganti della mediana come Yaya Toure e Paul Pogba.
